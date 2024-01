Orkaanseizoen 2024 belooft heftig te worden

In het orkaanseizoen van 2024, dat loopt van begin juni tot eind november, worden bovenmatig veel orkanen verwacht. Dat heeft Tropical Storm Risk voorspelt. Voor 2024 worden twintig tropische stormen verwacht en negen orkanen. Daarvan zullen vier erg intensief zijn. Een van de redenen hiervoor is dat er gedurende het jaar een verandering in het oceaanwater wordt voorspeld. Het gaat volgens de voorspelling van een watertemperatuur die warmer is dan gemiddeld, naar kouder dan gemiddeld.

Curaçao ligt zoals bekend niet in de zogenaamde ‘hurricane belt’, dus heeft minder kans op orkanen dan andere landen in het Caribisch gebied. Toch kan Curaçao veel te maken krijgen met de impact van stormen in deze gebieden door onder andere de temperatuur van het zeewater, windstilte en hoge gevoelstemperaturen.