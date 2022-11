Orkanen in Caribisch gebied worden komende jaren krachtiger

Orkanen in het Caribisch gebied worden de komende jaren krachtiger. Ook blijven ze langer doorgaan. Dat stelt onderzoeker Nadia Bloemendaal van de Vrije Universiteit Amsterdam. Caribisch Netwerk schrijft er over. Bloemendaal heeft onderzoek gedaan naar de vraag of er in de komende tien jaar meer risico is op zware orkanen in het Caribisch gebied. Volgens haar zal de kans op het zwaarste type orkanen, categorie 4 of 5, in de komende tientallen jaren verdubbelen. Dat is een gevolg van klimaatverandering. Door de stijging van de temperatuur van zeewater, neemt de kans op orkanen toe.