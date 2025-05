Orthopedische zorg bij Curaçao International Clinic breidt uit

Curaçao International Clinic breidt per 1 mei 2025 haar orthopedische zorg fors uit. Dat is vandaag bekend gemaakt. De orthopedisch chirurgen Janssen en Stokman zullen vanaf die datum vijf dagen per week spreekuur houden op de polikliniek van de kliniek, gevestigd in Landhuis Pos Cabai. Hiermee speelt de kliniek in op de grote vraag naar orthopedische zorg op het eiland en de bestaande wachtlijstproblematiek.

In het afgelopen jaar heeft CIC zich met name gericht op de behandeling van patiënten met gonartrose, ofwel slijtage van de knie, een aandoening die veel voorkomt op Curaçao en gepaard gaat met langdurige wachttijden voor operatieve behandeling. Honderden patiënten zijn volgens de kliniek inmiddels naar tevredenheid geholpen. Naast de uitbreiding van de spreekuren worden ook de operatiemogelijkheden vergroot.