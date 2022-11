Osepa waarschuwt voor negatieve gevolgen van 100%-controles

Parlementariër voor de PNP, Sheldry Osepa, heeft gisteren in een brief aan de ministers van Financiën en Economische Ontwikkeling vragen gesteld over de 100 %-controles op drugs die op Schiphol plaats vinden. Die controles zorgen er volgens hem voor dat luchtvaartmaatschappijen minder op de Antilliaanse eilanden vliegen. Hij noemt de 100%-controles ‘een politiek ingegeven stunt’, die nadelige gevolgen hebben voor de eilanden. Zo stelt hij dat KLM wereldwijd op meer dan driehonderd bestemmingen vliegt, maar enkel op Curacao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Suriname en Venezuela zijn 100 %-controles. Osepa vraagt de ministers om hier aandacht aan te besteden.