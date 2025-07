Oud-bankier moet opnieuw de cel in

Oud-bankier Eric Garcia moet opnieuw de gevangenis in. Hij werd eerder veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen als curator van de Banco Maracaibo. Daarnaast moet Garcia, die vooral bekend is als oud-directeur van de Girobank, ook 19 miljoen gulden betalen die hij onterecht naar zichzelf heeft overgemaakt. Bij het opleggen van de straf werd bepaald dat hij nog eens drie jaar moet zitten als hij dat geld niet terug betaald. Omdat het bedrag nog open staat, moet de inmiddels 84-jarige volgens het OM per direct de cel weer in.

Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over en ook andere media hebben aandacht voor de zaak. Daarbij is vooral opvallend dat hij ondanks zijn hoge leeftijd volgens de woordvoerder van het Openbaar Ministerie zijn celstraf toch gewoon moet uitzitten. Tijdens het uitzitten van zijn eerste straf, mocht hij eerder uit de SDKK naar huis vanwege zijn broze gezondheid.