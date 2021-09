Oud eigenaar Veeris Resort ontdook 3,3 miljoen gulden aan belasting

De vorige eigenaar van Veeris Resort heeft voor ongeveer 3,3 miljoen gulden belasting ontdoken. Dat schrijft de rechtbank in haar vonnis. De in China geboren veroordeelde heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan het voeren van een ondeugdelijke administratie, het indienen van onjuiste belastingaangiften en witwaspraktijken. De man moet voor 15 maanden de cel in en een boete van een half miljoen gulden betalen. Het is overigens voor het eerst dat er iemand in het Caribisch deel van het Koninkrijk alleen voor belastingfraude wordt veroordeeld.