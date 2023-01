Oud-Ennia directeur wint rechtszaak

Gijsbert van Doorn, een ex-ceo van Ennia, heeft onlangs een rechtszaak gewonnen. De voormalige topman moest 15,5 miljoen betalen aan Ennia voor wanbeleid. Deze is nu van tafel. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Volgens de rechter is de Iraans-Amerikaanse grootaandeelhouder Ansary verantwoordelijk voor het wanbeleid binnen de verzekeraar. Ansary beschouwde Ennia en het geld van het verzekeringsbedrijf als zijn bezit. Ook had hij meer te zeggen over het reilen en zeilen binnen Ennia dan de ex-ceo. De 15,5 miljoen is een luttel bedrag in vergelijking met de 1 miljard die Ansary al aan Ennia moet terugbetalen. In 2021 is hij daartoe veroordeeld. Foto: Vigilante