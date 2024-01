Oud-inspecteur Huurman tegen versoepelen milieunormen raffinaderij

Oud-inspecteur voor de Volksgezondheid Jan Huurman is faliekant tegen het versoepelen van de milieunormen voor de raffinaderij. In een open brief stelt Huurman dat de Sociaal-Economische Raad dit onlangs heeft geadviseerd. Op die manier zou sneller een nieuwe huurder voor de raffinaderij kunnen worden gevonden, aldus de SER.

Huurman, die tussen 2012 en 2013 en in 2027 inspecteur was op Curaçao, noemt dat een heel slecht plan. Toen de raffinaderij nog open was, was vooral bevolking ‘onder de rook’ van de Isla slachtoffer van de milieu-vervuiling, aldus de oud-inspecteur.

De raffinaderij is alleen maar ouder geworden. Als het weer open gaat en dan ook nog met minder strenge milieu-voorwaarden dan zal dit heel nadelig zijn voor vooral de arme bevolking van het eiland, aldus Huurman.