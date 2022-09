Oud-Miljano is eerste Curaçaoënaar met MBA-diploma van prestigieuze School of Business

Endilo Lourens is de eerste Curaçaoënaar die is afgestudeerd aan de prestigieuze universiteit Chicago Booth School of Business. De oud-MIL leerling volgde daar zijn MBA-studie. De Amerikaanse universiteit wordt gezien als de beste business school ter wereld. Er werken daar maar liefst negen professoren die een Nobelprijs hebben gewonnen. Zijn oude middelbare school is super trots op de oud-pupil.