Oud-minister Constancia komt in aanmerking voor strafvermindering

Volgens de advocaat-generaal van de Hoge Raad in Nederland komt oud-minister van Volksgezondheid Jacinta Constancia en haar ex-partner in aanmerking voor een vermindering van hun straf. Constancia en Anbertus Scoop werden in september 2020 in hoger beroep veroordeeld tot 20 en 21 maanden gevangenisstraf voor hun rol in de zogenaamde mondkapjes-zaak. Daarop stapten ze naar de Hoge Raad. De advocaat-generaal heeft nu bepaald dat het te lang heeft geduurd voordat de Hoge Raad zich over de zaak heeft gebogen, daarom komen ze in aanmerking voor een lagere staf. De Hoge Raad moet nu beslissen hoeveel maanden van hun straf afgaat. Beiden zijn veroordeeld omdat ze voor ruim 365.000 gulden achterover hebben gedrukt. Met dat geld zouden ze 40.000 mondkapje kopen voor het land Curaçao, maar dat is nooit gebeurd.