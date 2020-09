Oud-woordvoerder OM verliest zaak

Oud-woordvoerder van het Openbaar Ministerie Norman Serphos heeft gisteren een zaak verloren die hij had aangespannen tegen de Curaçaose regering. Serphos is vorig jaar ontslagen nadat hij op Facebook kwetsende opmerkingen had gemaakt over een man die was overleden. Hij verklaarde echter dat zijn Facebook-account was ‘gehackt’ en deed daarover aangifte. Later bleek hij toch zelf de kwetsende opmerkingen te hebben gemaakt.

Gisteren is zijn verzoek om terug te mogen keren bij de Curaçaose regering afgewezen. Hij kan nog in hoger beroep gaan. Volgens de rechter had Serphos als ambtenaar beter moeten weten dan denigrerende opmerkingen te maken over een man die is overleden bij een verkeersongeluk. Het slachtoffer had eerder Serphos op Facebook beledigd.