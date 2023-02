Ouderenraad biedt adviesrapport aan

De ouderenraad heeft een rapport overhandigd aan de ministers van GMN en Soaw. In het Adviesrapport Wet- en Regelgeving Ouderenzorg is geconstateerd dat er sprake is van vergrijzing. Ook het aantal bejaarden- en verzorgingstehuizen neemt toe. Volgens de Raad gebeuren er soms dingen in tehuizen die het daglicht niet verdragen, waardoor de Raad zich geroepen heeft gevoeld het rapport op te stellen. Met uitvoering en controle op wetgeving kan de kwaliteit van ouderenzorg verbeteren.

Meer over adviesrapport gmn kwaliteit ouderenraad ouderenzorg soaw vergrijzing