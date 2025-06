Ouders op Bonaire, Sint Eustatius en Saba noemen kinderbijslag ‘waardevol’

De kinderbijslagvoorziening wordt door veel ouders op Bonaire, Sint Eustatius en Saba ervaren als een waardevolle steun in de kosten van levensonderhoud van hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek naar het gebruik en de werking van de regeling. De kinderbijslagvoorziening is sinds 2016 een vast onderdeel van het sociale zekerheidsstelsel in Caribisch Nederland. Alle ouders kunnen deze tegemoetkoming ontvangen, ongeacht hun inkomen.

Het onderzoek laat zien dat de regeling breed bekend is en veel gebruikt wordt. Ook maatschappelijke organisaties onderstrepen het belang van de kinderbijslag als basisvoorziening voor gezinnen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De onderzoekers spraken met ouders, maatschappelijke organisaties, uitvoerders en andere betrokken partijen op de drie eilanden.