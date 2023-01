Outdoor gym voor CMC-personeel

Het CMC start met een fondsenwerving voor een eigen fitnessruimte in de buitenlucht. Al voor de verhuizing van het Sehos naar het nieuwe ziekenhuis was dit in de maak. Maar door gebrek aan fondsen en andere prioriteiten is de gym nooit gerealiseerd. Na de pandemie staat deze wens hoog op de lijst. Daarom vindt er op 25 maart een wandeling plaats. Met de opbrengst wordt de openlucht gym gerealiseerd. De eerste donatie is al binnen. Het Baoase Luxury Resort schenkt bijna 10.000 dollar aan het CMC voor de fysieke en mentale gezondheid van het personeel. Details over de wandeling volgen binnenkort.