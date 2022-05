Outstanding Woman Award naar Norma Angel

Norma Angel is zaterdag uitgeroepen tot Outstanding Woman 2022. De award wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Female Leadership Conference op Curaçao. Slechts vrouwen ouder dan 60 jaar die hebben bijgedragen aan de emancipatie van andere vrouwen in het Caribisch gebied maken kans op de prijs. Norma is geboren op Curaçao en is aangesloten bij de orde van de Zusters van St. Dominicus. Ze wordt wereldwijd ingezet om mensen te verbinden. Ze heeft diverse trainingsworkshops ontwikkeld voor leidinggevenden en woont in de Verenigde Staten. Dit jaar vond de 19e editie van de vrouwenconferentie plaats. Norma kon echter niet bij de uitreiking aanwezig zijn.