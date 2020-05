Over een week is er meer zekerheid of er nog besmettingen zijn op Curaçao of niet. Dat zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth. De kans is sowieso klein, maar de komende week is nog even spannend. Als er deze periode geen nieuwe besmettingen zijn geconstateerd, is het zo goed als zeker dat ze er niet zijn.

Of na die week alle maatregelen dan wegvallen, daar is niet over uitgeweken.