Overheid kondigt binnenkort nieuwe maatregelen aan door stijging besmettingen

De Curaçaose overheid gaat nieuwe coronamaatregelen nemen naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het eiland. Wanneer deze maatregelen ingaan en wat voor type maatregelen er worden geïmplementeerd is nog niet duidelijk. Volgens premier Pisas is zijn kabinet in constant overleg met stakeholders om op een gepaste manier en met een zo beperkt mogelijke impact op de economie de pandemie aan te pakken. Volgens de premier is het ondertussen duidelijk dat eigen verantwoordelijkheid maar beperkt wordt genomen. Zo werd er zelfs gefraudeerd met toegangsbewijzen om zo feesten binnen te kunnen dringen. Deze week al worden de maatregelen mogelijk aangekondigd.

Tagged as besmettingen covid feesten gedrag maatregelen uitgaan wangedrag