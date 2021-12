Overheid kondigt nieuwe maatregelen aan

De overheid heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Eerder was al bekend dat dansfeesten en evenementen met meer dan 100 man niet zijn toegestaan. Nu komt daar bij dat er nog maar maximaal 4 mensen samen in de openbare ruimte mogen zijn. Met de feestdagen mag je ook maar 4 mensen thuis ontvangen. Het VKC en de lokale militie gaan streng handhaven. De afgelopen 24 uur zijn er 181 positieve coronatesten afgenomen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van gisteren. Volgens dokter Gerstenbluth bewijst deze stijging dat de Omicron-variant al op het eiland moet zijn.