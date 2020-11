Overheid laat al haar panden taxeren

De Curaçaose overheid laat al haar panden inspecteren en taxeren. Daarmee wil men de verzekeringswaarde vaststellen. En naar alle waarschijnlijk ook proberen de tientallen leegstaande gebouwen van het land te verkopen. De taxatie en inspectie zal worden gedaan en begeleid door de Dienst Domeinbeheer. De inspecties zullen worden uitgevoerd door één of twee inspecteurs. Voor de taxaties wordt een team samen gesteld van drie beëdigde taxateurs die gezamenlijk moeten komen tot een objectieve waardebepaling.

De Amigoe schrijft dat vorige maand al is begonnen met het inspectie- en taxatietraject. De krant haalt een brief aan van minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling waarin wordt gesteld dat er een beslissing is genomen om alle overheidsgebouwen, ook de leegstaande, te laten inspecteren en taxeren.