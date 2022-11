Overheid maakt werk van afvalstoffenbelasting

De Curaçaose overheid heeft in overleg met Aqualectra en Selikor een belissing genomen over de afvalstoffen belasting. Dat is de belasting voor het ophalen van vuilnis, die via de Aqualectra-rekening wordt betaald. Een normaal huishouden betaalt 35 gulden per maand. Minister van Financien Javier Silvania wil er voor zorgen dat meer mensen hun afvalstoffenbelasting betalen. Op dit moment is er een grote achterstand in het betalen. Volgens Silvania worden alle schulden van voor 2018 kwijtgescholden. Openstaande rekening van na die tijd kunnen tot aan het eind van het jaar bij Aqualectra worden betaald. Vanaf 1 januari 2023 wordt het een zaak van de Belastingdienst. Dat betekent dat bij het niet betalen van de ‘vuilnisbelasting’ een aanslag kan volgen.