Overheid moet ADC 4.4 miljoen betalen

De rechter heeft de Curaçaose overheid gisteren veroordeeld tot het betalen van een bedrag van ruim 4.4 miljoen Naf aan landslaboratorium ADC . Het vonnis heeft betrekking op de betaling van Duurtetoeslag en VUT aan laboratoriummedewerkers. Volgens de rechter is de overheid in gebreke gebleven met de betalingen. Aan de uitspraak is een langdurige juridische strijd vooraf gegaan.

ADC is niet het enige overheidsbedrijf dat dergelijke zaken tegen de overheid heeft aangespannen. Verschillende NV’s hebben rechtszaken tegen de overheid aangespannen voor de betaling van duurtetoeslag. Dat betekent dat de overheid wellicht nog meer achterstallige miljoenen moet gaan betalen.