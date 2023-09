Overheid nieuwe eigenaar Campo Alegre

Openluchtbordeel Campo Alegre is nu officieel van de overheid. Vanmorgen bracht Premier Pisas een bod uit op het verlaten complex. De regering heeft het bordeel voor 8 miljoen gekocht op de veiling. De opbrengst gaat naar het Crimefonds. Wat de nieuwe bestemming wordt is nog niet bekend. De regering gaat het eerst opknappen en beveiligen. Of de regering het resort opnieuw als bordeel gaat exploiteren is niet bevestigd. Mogelijk zet de regering het complex in als shelter. De veiling gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie.

Campo Alegre had vele jaren een grote aantrekkingskracht op toeristen en bewoners. In het resort was ruimte voor honderdvijftig vrouwen die in huisjes hun diensten verleenden. In het bordeel werkten vooral vrouwen uit Colombia, de Dominicaanse Republiek en Venezuela.

De veiling moest volgens justitie bijna 15 miljoen gulden opleveren. De vorige eigenaar heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan witwassen.