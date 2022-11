Overheid ontkent kritiek omtrent toegang tot drinkwater

De overheid is het niet eens met kritiek van de stichting Hima (Hende i Medio Ambiente) dat er te weinig wordt gedaan om iedereen op Curaçao toegang te geven tot schoon drinkwater. Volgens een brief van twee landsadvocaten van FCW Legal doet de overheid al voldoende. HiMa wil dat de rechter de overheid dwingt om met een plan te komen om ervoor te zorgen dat de bijna 4000 mensen die volgens de stichting zonder schoon drinkwater leven, alsnog aangesloten worden. De brief van de advocaten is maandag naar de rechter gestuurd. Op 21 november bepaalt die wat er verder gebeurt met de vorderingen van HiMa. Volgens oprichter van de stichting Yvonne Wolthuis-Olf is zij de zaak begonnen namens een groep mensen die al lang zonder water zit.

Meer over hima schoon drinkwater