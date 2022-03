Overheid stopt met dagelijkse corona-update

De overheid stopt vanaf aanstaande vrijdag met de dagelijkse corona-updates. Per 4 maart worden ze wekelijks gepubliceerd. De coronacijfers zullen dan iedere vrijdag verschijnen. Dat meldt de overheid. De afgelopen twee jaar heeft de overheid dagelijks bekendgemaakt hoeveel personen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Ook het aantal personen dat genezen is verklaard, het aantal ziekenhuisopnames en overleden coronapatiënten worden in de updates vermeld.

Nu het aantal besmettingen aanzienlijk is gedaald en de maatregelen zijn versoepeld, werkt de overheid toe naar een nieuwe normaal.

Als in de toekomst blijkt dat de dagelijkse publicaties weer nodig zijn, zal de overheid deze weer invoeren.