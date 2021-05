Het vergunningenloket, Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) en het Keuringslokaal openen de deuren weer. Het vergunningenloket en ROP zijn elke ochtend tussen 8 en 12 open, ook voor personen zonder afspraak. Voor het Keuringslokaal is het hebben van een afspraak nog wel een vereiste. De afspraken kunnen gemaakt worden via de mail bij sita@gobiernu.cw of via het telefoonnummer 434-1690.