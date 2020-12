Overlast ‘Curaçaose’ prostituees op Bonaire

Esther Bernabela, Eilandraadslid voor de UPB op Bonaire, stelt dat er sprake van een enorme overlast van illegale prostitutie op het eiland. Het gaat vooral om jonge vrouwen die zich prostitueren. In het bijzonder gaat het daarbij om vrouwen die uit Curaçao komen om zich aan te bieden. De situatie is uit de hand gelopen nu de Colombiaanse, Venezolaanse en Dominicaanse vrouwen die normaal in de prostitutie werken op het eiland vanwege de coronamaatregelen terug naar hun land van herkomst zijn gegaan. Hierdoor is een ‘free for all’ ontstaan.

Volgens Bernabela gaat het vooral om straatprostitutie. Gedeputeerde Nina den Heyer heeft inmiddels aangegeven op de hoogte te zijn van het probleem en zich zorgen te maken over de gezondheidsrisico’s. Maar volgens het Eilandraadslid is dat niet genoeg en moet er beleid komen om het problem aan te pakken.