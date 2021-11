Overleden persoon bij Ser’i Domi droeg geen gordel

De man die zondag om het leven is gekomen bij een verkeersongeval droeg op dat moment geen gordel. Nu is ook bekend dat het om een 31-jarige Curaçaoënaar gaat. Het ongeluk was eenzijdig en gebeurde op de ring bij Ser’i Domi. De politie meldde eerder al dat zijn auto over de kop is geslagen en dat de bestuurder onder zijn eigen wagen terecht is gekomen. De man is de vijfde verkeersdode dit jaar op ons eiland. Gemiddeld overlijden er jaarlijks 18 mensen in het verkeer op Curaçao. Het lage aantal verkeersdoden van dit jaar is waarschijnlijk het gevolg van coronamaatregelen zoals de avondklok.

