Overleg met Ennia-personeel uitgesteld

De bespreking met het personeel van Ennia is niet meer doorgegaan. De regering wacht op een datum dat de directie van de centrale bank bij de meeting aanwezig kan zijn. De top van de CBCS werkt nog druk aan een oplossing voor de precaire financiële situatie van het pensioenfonds. De directie van de centrale bank hoopt binnenkort meer te kunnen vertellen over het hoofdlijnenakkoord. Om te voorkomen dat de verzekeraar omvalt moet er geld worden gepompt in het bedrijf. Het kabinet kiest voor een gecontroleerde afwikkeling van het pensioenfonds. De andere takken van het bedrijf blijven wel bestaan.