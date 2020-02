Er wordt overlegd over een sluiting van het studentenhuis aan Telamonstraat 8. Dat heeft de MEO tegen studenten gezegd. Nummer 43 werd eerder al ontruimd en een team van MEO onderzocht vandaag nummer 8. Dat huis is van dezelfde eigenaar. Volgens de MEO is het brand vooral niet brandveilig en zijn de vergunning niet in orde.