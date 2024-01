Overlegorgaan op Bonaire stuurt brief aan informateur Plasterk

Het Bonaireaanse overlegorgaan Centraal Dialoog heeft een brief gestuurd aan de Nederlandse informateur Ronald Plasterk, die bezig is met de formatie van een nieuw kabinet. Het lokale overlegorgaan van werkgevers, vakbonden, overheid en Kamer van Koophandel stelt dat met de stijging van het minimumloon de compensatie die werkgevers ontvangen onvoldoende is. Ze willen dat het minister van Binnenlandse Zaken meer gaat coördineren op het eiland.

Alleen kan er op die manier een meerjarenbeleid ontstaan. Centraal Dialoog stelt dat er nog steeds een achterstand is met Europees Nederland en dat deze achterstand in veel gevallen niet verklaarbaar is. Op dit moment bespreekt Plasterk de mogelijkheid van een regering met de partijen PVV, VVD, NSC en BBB.