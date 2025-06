Overtredingen aangetroffen bij twee supermarkten op Bonaire

Inspecteurs van de Directie Toezicht en Handhaving op Bonaire hebben gisteren controles uitgevoerd bij twee supermarkten. Tijdens deze inspecties zijn meerdere overtredingen gevonden. In de eerste supermarkt zagen de inspecteurs dat er eetwaren in de schappen lagen waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum al lang voorbij was. Bij de tweede supermarkt ontdekten de inspecteurs dat meerdere producten geen correcte etiketten hadden. Sommige etiketten ontbraken helemaal, andere waren alleen in een andere taal dan is toegestaan. De inspecteurs hebben in beide supermarkten de producten met overtredingen direct in beslag genomen.

Volgens de wet moeten etiketten duidelijk zichtbaar, goed leesbaar en niet uitwisbaar zijn. De informatie moet in ieder geval beschikbaar zijn in het Nederlands, Papiaments, Engels of Spaans. De Directie Toezicht en Handhaving benadrukt dat het heel belangrijk is dat supermarkten zich aan de regels houden. Dit is nodig om de gezondheid en veiligheid van alle inwoners en bezoekers van Bonaire te beschermen.