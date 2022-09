De politie heeft onlangs een 38-jarige man aangehouden voor een overval op twee toeristen. Het incident vond op 1 september plaats in de Klipstraat. De vermoedelijke dader is een 38-jarige Dominicaanse man. Hij werd bij het politiebureau van Otrobanda in de boeien geslagen. Ook hield de politie een huiszoeking bij hem thuis in Baraltwijk. De man zit voorlopig vast in afwachting van meer onderzoek.

Meer over aanhouding Otrobanda overval