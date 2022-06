Bij twee overvallen die vorige week plaatsvonden, gebruikten de overvallers opvallende tactieken. Dit meldt de politie in haar jongste criminaliteitscijfers. De criminelen prikten eerst de autobanden lek. Op het moment dat de bestuurder uit de auto stapte, werd hij overvallen. Een andere slachtoffer werd achtervolgd en daarna ingeklemd. In totaal vonden er vijf overvallen plaats in de week van 30 mei tot 5 juni.

