Ozzie Albies geblesseerd

Ozzie Albies speelt voorlopig niet voor de Atlanta Braves. De Curaçaose honkballer heeft zich maandag geblesseerd. Albies kwam na een slagbeurt tegen de Washington Nationals ongelukkig terecht. Hierdoor brak hij zijn linkervoet. De pijn was zo erg dat hij het duel niet meer kon vervolgen. De 25-jarige honkballer is minimaal twee maanden uit de roulatie. Het is onbekend of hij een operatie moet ondergaan. De blessure komt net nu zijn club Atlanta Braves aan een flinke opmars bezig is. Albies is een belangrijke speler bij de club.