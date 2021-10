Ozzie Albies maakt kans op Silver Slugger

De Curaçaose tophonkballer Ozzie Albies is net als zijn Arubaanse collega Xander Bogaerts een kansmaker voor de Silver Slugger Award 2021. De award wordt toegekend aan de beste “batters” in de MLB. Albies maakt kans voor de zogenoemde “national league”, oftewel de beste “pitcher on bat”. Bogaerts dingt mee naar de “Americana league”, gewoon een van de beste batters. De kandidaten werden gisteren bekend gemaakt door de organisatie Louisville Slugger. Vanavond is Ozzie Albies te zien in de ‘World Series’ wedstrijd Atlanta Braves vs Houston Astros. De wedstrijd is om 8 uur gratis te zien op TeleCuraçao.