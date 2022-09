Ozzie Albies opnieuw geblesseerd

De Curaçaose honkballer Ozzie Albies heeft zich opnieuw geblesseerd. Dit keer heeft hij zijn rechterpink gebroken. De speler van de Atlanta Braves verwondde zich zaterdag tijdens een sliding naar de tweede honk. Albies was net hersteld van een gebroken voet. Sinds juni had hij niet meer gespeeld. Zijn terugkeer op het veld was dan ook van korte duur. Hoogstwaarschijnlijk zal hij de rest van het seizoen moeten missen. Over drie weken zal bekend zijn wanneer hij weer inzetbaar is. Zijn team hoopt dat hij weer kan spelen tijdens de play-offs.