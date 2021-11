‘Pabien – Challenge’ Child First Foundation gewonnen door Kolegio Iris Bruyning

De Kolegio Iris Bruyning heeft ter ere van het twaalfjarig bestaan van Child First Foundation (CFF) een prijs van US$1.200,- gewonnen. Het doel van de Pabien – Challenge was om het bekende felicitatielied in het Papiaments, ‘Salú ku Bolo’, helemaal te vervangen. Het nieuwe, toekomstbestendige felicitatielied ‘Pabien’, waarmee er in tegenstelling tot ‘Salú ku Bolo’, wél iemand gefeliciteerd wordt, is door CFF-voorzitter Christian A. Peterson, gecomponeerd en kan gezongen worden bij iedere viering. Deelnemers konden hun inzending tot 9 november 2021 om 12:00 ’s nachts, publiceren op social media onder vermelding van CFF Pabien – Challenge. De inzendingen varieerden van opnames door individuen, muzikale -en vriendengroepen, tot gezinnen en scholen. Kolegio Iris Bruyning is uit verschillende inzendingen als beste gekozen door een jury bestaande uit verschillende ex-premiers van Curaçao. De tekst van het nieuwe felicitatielied gaat als volgt:

“Pabien, riba bo dia.

Nos t’ei, pa kompartí.

Hopi aña, hopi aña, hopi aña felis!

Bo ta di fiesta, awe.

Nos t’ei, pa selebrá.

Hopi aña, hopi aña, hopi aña felis!”