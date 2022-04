Pakketreizen naar Curaçao worden goedkoper

Alles lijkt duurder te worden, maar voor pakketreizen gaat die vlieger niet op. Dit concludeert de vakantiewebsite Weflycheap na onderzoek van het AD. Voor bestemmingen als Curaçao en Bonaire is de prijs zelfs met bijna 7 procent gedaald ten opzichte van een paar maanden geleden. Vooral als je all-inclusive boekt betaal je minder. Een van de verklaringen van de dalende prijzen is de moordende concurrentie tussen aanbieders. Bovendien hebben touroperators de reizen veelal al eerder ingekocht, waardoor zij zelf minder last hebben van prijsstijgingen.