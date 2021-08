Bij een inbraak bij Fraal Wholesale in Parke Komersial in Veeris is een aantal pallets vlees gestolen. Om binnen te komen hebben de inbrekers een muur opengezaagd. De inbraak werd gisterochtend vroeg ontdekt en moet ‘s nachts gebeurd zijn. De politie roept mensen, winkels en restaurants op om niet zomaar vlees aan te nemen als dat te koop aangeboden wordt. Wat voor soorten vlees er precies gestolen zijn, is niet bekend gemaakt.

Tagged as diefstal fraal vlees