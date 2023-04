PAR-fractie wil spoedvergadering over raffinaderij

De PAR-fractie in de Staten wil vergaderen over de business kansen van de raffinaderij. Met name over projecten die op korte termijn banen creëren. Daarover willen ze met de directies van RdK en Curoil van gedachten wisselen. De oppositiepartij heeft daartoe een verzoek ingediend bij de Statenvoorzitter. Premier Pisas zou instructies hebben gegeven aan overheidsbedrijven RdK en Curoil om zo snel mogelijk zaken te doen met de raffinaderij. Dat zou hij in januari in de Staten hebben gezegd. Inmiddels is bekend dat de regering na een mislukte onderhandeling met CPR weer op zoek is naar een nieuwe partner. Er zijn zo’n 2000 mensen geïnteresseerd om op het Isla-terrein te werken.

Meer over curoil PAR-fractie rdk staten vergadering werkgelegenheid