PAR: Pisas en RdK gaven onjuiste informatie over CPR

De Staten zijn onjuist ingelicht over de vervalste documenten die door CPR zijn aangeleverd. Dat zegt de PAR-fractie. Volgens de Statenleden komt de informatie die premier Pisas en overheidsbedrijf RdK hebben gegeven niet overeen met de inhoud van de forensische rapporten. Het gaat met name om de rol van de voormalige preferred bidder CPR. De oppositiepartij snapt niet waarom de onderhandelingen niet zijn gestopt. De PAR wil zo snel mogelijk hierover in debat gaan met de regering. Momenteel loopt er een onderzoek door het OM naar de vervalste documenten. Volgens de officiële verklaring treft CPR geen blaam, maar zou de schuld bij een investeerder liggen. Dat wordt nu door de PAR in twijfel getrokken.