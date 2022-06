PAR reikt 1e ‘Ekselensia-prijs’ uit

De politieke partij PAR heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen. De Ekselensia-prijs is opgedragen aan oud-Statenvoorzitter William ‘Junior’ Millerson. Vandaag is het precies twee jaar geleden dat Millerson overleed. De politicus was ook een karateka en is voor zijn sportprestaties opgenomen in de Hall of Fame. Om zijn nalatenschap te eren en om meer mensen te inspireren het beste uit zichzelf te halen, reikt de PAR deze prijs uit. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan jongeren die uitblinken op het gebied van sport, school en vrijwilligerswerk. Een commissie bestaande uit deskundigen en PAR-leden kiest de genomineerden. De uitreiking is op de geboortedag van Millerson, 10 januari. De eerste keer dat de prijs zal worden uitgereikt is dan ook in januari 2023.