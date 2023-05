PAR-Statenlid wil HIV en aids agenderen op Ipko

PAR-parlementariër Ana Maria Pauletta wil dat het onderwerp hiv en aids op de Ipko agenda wordt gezet. Daartoe heeft ze een verzoek ingediend bij de vaste commissie Koninkrijksaangelegenheden. Hiv-infecties komen tenminste 3 tot 5 keer vaker voor op de Caribische eilanden dan in Nederland. Het exacte aantal mensen dat leeft met hiv op de drie eilanden is echter onbekend. Om het aantal besmettingen effectief te kunnen bestrijden moet er volgens het Statenlid worden samengewerkt. Zij stelt voor om tijdens het eerstvolgende Ipko dat van 1 tot en met 5 juni in Nederland plaatsvindt, het te gaan hebben over de hiv-aidsbestrijding op koninkrijksniveau.