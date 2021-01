PAR-vlaggen vernield op Weg Naar Westpunt

Vandalen hebben verschillende vlaggen van de politieke partij PAR vernield op de Weg Naar Westpunt. De vlaggen waren opgehangen op de rotonde bij Zegu, onder vlaggen van de MAN. PAR-leider Eugene Rhuggenaath laat aan Paradise FM weten zeer teleurgesteld te zijn over de destructie. Toch geeft hij ook aan dat dit de partij niet zal ontmoedigen en dat de PAR juist meer gemotiveerd is om de problemen in de samenleving op te lossen.