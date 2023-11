Paradise FM komt met online kerstzender

Dit jaar kan Curaçao net een beetje meer van kerst genieten dan voorheen. Radiozender Paradise FM lanceert een online radiozender met 24/7 uitsluitend de grootste kersthits ooit gemaakt. Op Paradise FM Christmas Hits hoor je naast Engelstalige kerstmuziek ook de grootste kersthits uit de regio.

De DJ’s van Paradise FM zijn enthousiast over de nieuwste online zender. Maarten Schakel: “Traditiegetrouw starten radiozenders op Curaçao pas met het draaien van kerstmuziek ná 5 december. Dankzij Paradise FM Christmas Hits kunnen échte kerstfans nu al in de stemming komen.”. Vanessa Werkhoven vult aan: “We zien dat mensen op het eiland steeds meer waarde hechten aan het warme gevoel van kerst. Daar dragen wij graag een steentje aan bij!” Ook Joris Reer merkt die behoefte aan vervroegde kerstvreugde: “De maatschappij is de laatste jaren wat aan het verharden. Juist daarom zoeken mensen thuis de warmte en knusheid meer op. In Huize Reer staat de boom ook al!”.

Via www.paradisefm.cw kan de zender eenvoudig beluisterd worden op elk device. Hoe Paradise FM en haar kerstkanaal het makkelijkst via Sonos te beluisteren zijn, is te vinden op www.paradisefm.cw/online-luisteren.