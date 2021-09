Paradise FM steunt Curaçao Pride met grootste vlag

WILLEMSTAD – Radiozender Paradise FM steunt de Curaçao Pride Week met de grootste regenboogvlag van het eiland. Die is maarliefst 5 bij 7 meter en geplaatst op het dak van hun pand aan de Fokkerweg in Salinja. Maandagochtend om 8 uur werd de vlag gehesen door Frank Holtslag, initiator van de Curaçao Pride, die daarmee live op de radiozender de Pride Week officieel voor geopend verklaarde.

“Liefde is universeel. Wie zijn wij om een ander dat niet te gunnen? Paradise FM steunt de LGBT-gemeenschap en feliciteert ze met deze week”, aldus Maarten Schakel van het station, die sinds een aantal jaar ook ‘ally’/ambassadeur is van de Curaçao Pride.

Het idee voor de grootste vlag ontstond in een gesprek tussen zijn college-DJ Joris Reer en Pride-organisator Holtslag op de radio. Rob Westerink van Mammoet Printing werd ingeschakeld en deze maandagochtend was de vlag van 5 bij 7 meter een feit. Het oppervlak is vergelijkbaar met dat van twee flinke studentenkamers.

De vlag zal de hele week wapperen op het pand waarin Paradise FM gevestigd is, in Salinja bij het monument. Vanwege de gunstige ligging is deze te zien door een paar duizend automobilisten per dag op de Emancipatieboulevard en de ring ter hoogte van Salinja, wat geldt als één van de drukste verkeersknooppunten van het eiland.

De festiviteiten van de Curaçao Pride zijn ook dit jaar ingetogen vanwege covid19-beperkingen. Wel roept de organisatie mensen, bedrijven en organisaties op het eiland op, om deze week de regenboogvlag te hijsen om solidariteit te tonen.