Parkeerbeheer Curaçao betaalt slechts 6 van 24 miljoen aan overheid

Parkeerbeheer Curaçao heeft jarenlang de parkeergelden in het centrum van Willemstad geïnd en heeft in totaal 24 miljoen gulden binnengeharkt met deze werkzaamheden. Het bedrijf is aangesteld door de overheid voor deze klus maar heeft lang niet alle parkeergelden betaald aan de overheid. Uit een gister verschenen rapport van de Rekenkamer blijkt dat Parkeerbeheer Curaçao nog 6 miljoen gulden moet betalen aan de Curaçaose overheid. Het contract met Parkeerbeheer is afgelopen en daarom is parkeren in de binnenstad nu gratis. Wanneer een nieuwe partij wordt aangesteld om de parkeergelden te innen is niet bekend.