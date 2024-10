Parlement behandelt geloofsbrieven Larmonie-Cecilia aanstaande maandag

Het aantreden van Ruthmilda Larmonie-Cecilia als Statenlid komt steeds dichterbij. Het parlement heeft vandaag laten weten dat tijdens de vergadering van 14 oktober de geloofsbrieven van de oud-minister zullen worden behandeld. Volgens Amigoe volgt Larmonie-Cecilia, Elvin Gerard op 1 november op als Statenlid. Eigenlijk zou ze een maand eerder aantreden, maar Gerard wil nog de vergadering bijwonen over de situatie bij de Huisartsenpost. Die staat ook maandag op de agenda.

Tegenover de krant zegt de leider van de PNP uit te kijken naar de komende stap. Eerder was Larmonie-Cecilia Statenlid voor Pueblo Soberano. Tot 21 augustus was ze minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Alle drie de PNP-ministers stapten die datum uit de coalitie en dienden hun ontslag in bij de gouverneur.