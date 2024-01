Parlement behandelt gewoon begroting tijdens Tumbafestival

Het Curaçaose parlement heeft vandaag de agenda gestuurd voor de begrotingsbehandeling. Die begint maandag 22 januari; er is vijf dagen voor uitgetrokken. Enkele Statenleden hadden een voorstel gedaan voor uitstel van de behandeling van de begroting, zodat de volksvertegenwoordigers rustig naar het Tumbafestival konden gaan. De voorzitter van het parlement heeft dat verzoek naast zich neergelegd.

De behandeling van de begroting neemt vaak veel tijd in beslag. Er is een schema opgesteld voor de ministers om vragen te beantwoorden in het parlement. De eerste die zich maandag 9 uur ‘s ochtends moet melden is minister van Financiën, Javier Silvania.