Parlement gaf in 2024 veel meer uit aan reizen, dan was begroot

De Extra meldt vandaag dat uit een nadere analyse van de begroting van het parlement blijkt dat vorig jaar door de Staten aanzienlijk meer geld is uitgegeven aan reizen en verblijf in het buitenland dan was begroot. Voor 2024 was een bedrag van 595.000 gulden begroot voor reizen, maar in werkelijkheid is er bijna 710.000 gulden uitgegeven. De stijging van de reisuitgaven is al jaren een gevoelig onderwerp, vooral wat betreft de deelname aan Parlatino-vergaderingen. Een van de voornaamste kritiekpunten is de toegevoegde waarde van deze vergaderingen.

Tot nu toe is volgens critici nog niet concreet aangetoond wat al deze vergaderingen hebben opgeleverd voor de bevolking, hoewel parlementariërs zelf van mening zijn dat de bijeenkomsten wél waarde hebben. Al in de eerste helft van 2024 werd duidelijk dat het begrote bedrag van 595.000 gulden voor reisuitgaven onvoldoende zou zijn. Om die reden is voor 2025 een bedrag van 880.000 gulden begroot, en ditzelfde bedrag is opnieuw begroot voor 2026.